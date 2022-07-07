Международные резервы России 1 июля составили 584,1 миллиардов долларов
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Международные резервы РФ с 24 июня на вечер 1 июля почти не изменились, увеличившись на 0,12%, и составили 586,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.
"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 1 июля составила 586,8 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837415105.html