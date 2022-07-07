МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сейм Литвы обсуждает возможность выдачи разовых разрешений на транзит в Калининградскую область цемента, санкции в отношении которого вступают в силу с 10 июля, заявила депутат литовского парламента, председатель комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене. Власти Калининграда потребовали полностью возобновить транзит в регион

"Если случится так, что для потребления населения внезапно не будет хватать, например, цемента — санкции на цемент вступят в силу 10 июля — можно будет разрешить перевозить цемент, но это будут одноразовые разрешения. Никаких квот или тому подобного быть не может… Такое поведение ЕС было бы логичным и не трактовалось бы как ослабление санкций против России", — приводит слова Андрикене портал 15min.lt.

По ее словам, такую возможность сейчас рассматривают депутаты сейма.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.