МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Бюро экономической безопасности Украины инициировало запрет участия в госзакупках предприятиям, бенефициарные собственники которых являются гражданами России, сообщил директор бюро Вадим Мельник. СМИ: разработчик World of Tanks продал свой бизнес в Белоруссии и России

"Бюро инициировало к кабмину вопрос о запрете участия в госзакупках предприятий, где бенефициарными собственниками являются россияне, вообще можно поднять вопрос аннулирования уже проведенных госзакупок", — заявил Мельник в эфире всеукраинского телемарафона.

Установлено более 80 компаний с бенефициарным собственником из России, выигравших тендер уже после начала спецоперации, добавил он.