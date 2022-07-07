МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление Банком России в МВД информации о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД внесли проект об ограничении размера переплаты по кредитам и займам

Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств без согласия клиента. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.

В случае принятия закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. Это связано с тем, что нужно подготовить техническую инфраструктуру Банка России и МВД для обеспечения информационного взаимодействия, а также заключить соглашения между ними, поясняет кабмин.

Предлагаемые изменения он объясняет растущей ролью безналичных расчетов, а также существенно возросшим количеством операций с использованием платежных карт. Зеркально возросло и количество мошеннических операций с использованием карт, причем большую их часть составляют операции с использованием методов "социальной инженерии".

В частности, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом сведений (например номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для осуществления несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов ("социальная инженерия"). Это является "одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом", указывает кабмин.

По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году — на 73,4%. А по данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% — до 1,035 миллиона операций, а их объем — на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.