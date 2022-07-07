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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837418602.html
Путин: действия недружественных стран удалось минимизировать
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ПУТИН: ДЕЙСТВИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН УДАЛОСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ, САНКЦИИ СОЗДАЮТ СЛОЖНОСТИ, НО НЕ ТАКИЕ, НА КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЛ ЗАПАД Новость дополняется ПРАЙМ, 07.07.2022
экономика, новости, владимир путин, россия, запад, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. ПУТИН: ДЕЙСТВИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН УДАЛОСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ, САНКЦИИ СОЗДАЮТ СЛОЖНОСТИ, НО НЕ ТАКИЕ, НА КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЛ ЗАПАД
Новость дополняется