МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ подготовило два пакета мер на сумму в 30 миллиардов евро для того, чтобы помочь гражданам справиться со сложностями в 2022 году, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. Путин: действия недружественных стран удалось минимизировать

Трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете.

"Сейчас в результате роста цен на продукты, на энергоресурсы многие (немцы — ред), как они сами говорят, не уверены в том, хватит ли им сбережений в случае, если сейчас произойдет значительное повышение. Мы решили помочь, насколько это в наших силах. Потому мы очень быстро, практически немедленно подготовили… пакеты общей стоимостью в 30 миллиардов евро, чтобы пережить сначала этот год", — сказал Шольц.

Германии не грозит банкротство, в скором времени бюджетный долг будет уменьшен до уровня до начала пандемии COVID, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете.

"Нет, совершенно нет", — сказал канцлер, отвечая на вопрос, грозит ли Германии банкротство, добавив, что "по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, если все будет идти нормально, то в относительно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного".