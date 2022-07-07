В России предложили идею ввести эмбарго на товары из Польши
В России предложили идею ввести эмбарго на товары из Польши, при наличии их аналогов
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России.
"Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся", — сказал Нечаев на встрече Путина с лидерами фракций Государственной Думы.
Нечаев отметил, что он готов совместно с Минпромторгом подготовить список таких товаров. Он также отметил, что Российские компании к этому готовы, "готовы отвечать".