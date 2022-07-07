МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Подорожание товаров и услуг в июне 2022 года в Северной Македонии составило 14,5% относительно прошлогодних показателей, больше всего подорожали пищевое масло, хлеб и автомобильное топливо, сообщило Государственное управление статистики. Шольц: пакеты мер на 30 миллиардов евро подготовлены для жителей ФРГ

"Индекс всех расходов на жизнь в июне 2022 года, относительно того же месяца 2021 года, отмечает рост в 14,5%, а индекс розничных цен отмечает повышение в 13,7%", — говорится в сообщении ведомства. СМИ назвали подорожание рекордным.

На месячном уровне показатели также высокие. Только за период май-июнь этого года пищевое масло выросло в цене на 10,4%, хлеб и крупы на 7,8%, молоко на 6,7%, мясо на 5,2%, вино на 2,1%.

Горючее и смазочные материалы за то же время подорожали на 17,2%, жидкое топливо для отопления на 16,3%, твердое топливо на 6,2%, газ для отопления — на 4,4%.

Подешевели в Северной Македонии в мае-июне только зелень, картошка и корнеплоды на 3,3% и аудио-, видео- и фотооборудование на 1,2%.