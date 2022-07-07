МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с председателем Центробанка Ирана Али Салехабади сотрудничество в финансово-банковской и инвестиционной сферах, в том числе инвестпроекты в транспортной инфраструктуре и нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба кабмина. Инфляция в Северной Македонии достигла 14,5% за год

"Состоялась встреча Александра Новака с председателем Центрального банка Исламской Республики Иран Али Салехабади…. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества стран в финансово-банковской сфере, в частности увеличение использования национальных валют во взаиморасчетах, совместная работа по системам обмена финансовыми сообщениями, а также финансирование перспективных инвестпроектов в транспортной инфраструктуре и нефтегазовой сфере, в том числе нефтехимии и переработке", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран поставили цель нарастить сотрудничество, сообщил вице-премьер на встрече. "В увеличении торгового оборота заинтересованы наши компании, поэтому развитие взаимодействия в финансово-банковской сфере — один из важнейших вопросов",- приводит слова Новака пресс-служба. Он добавил, что по итогам 2021 года торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 81%, в текущем — на 31% год к году.

По мнению иранской стороны, увеличение использования национальных валют при взаиморасчетах может стать ключевым инструментом наращивания инвестиционного сотрудничества. "Такие глобальные валюты, как доллар США, не только экономический, но и политический инструмент. Те, кто выступает против односторонних действий США, в итоге подвергаются санкциям", — цитируются слова Салехабади.