МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Тарифы на коммунальные услуги для юридических и физических лиц на освобожденной территории Запорожской области с 1 июля 2022 года снижены, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до пяти процентов

"Военно-гражданская администрация выступила с инициативой на снижение тарифов, в первую очередь на электроэнергию. Руководителям городов дано поручение на уменьшение тарифа на электричество и принятие новой тарифной сетки, которая будет более комфортной для населения Запорожской области", — сообщил Балицкий в Telegram-канале администрации.

Новые тарифы на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение указаны в Telegram-канале.

Ранее член ВГА региона Владимир Рогов сообщил РИА Новости о планируемом снижении тарифов на электроэнергию.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.