МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, реагируя на слова ведущей о том, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. Шольц: пакеты мер на 30 миллиардов евро подготовлены для жителей ФРГ

Отвечая на вопрос, испытывает ли канцлер тревогу в связи с тем, что если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, и "47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены", Шольц сказал, что "мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться".

"Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это (поддержка Украины — ред) может продолжаться очень долго", — добавил канцлер.