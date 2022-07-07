МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство Индии с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы, сообщило главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности Индии. В России предложили ввести эмбарго на товары из Польши

"Принимая во внимание, что глобальные перебои с поставками пшеницы и пшеничной муки привели к появлению многих новых игроков и привели к колебаниям цен и потенциальным проблемам, связанным с качеством, крайне важно поддерживать качество экспорта пшеничной муки из Индии. Таким образом, центральное правительство… вносит поправки в политику экспорта пшеничной муки.. Политика в отношении экспорта пшеничной муки остается свободной, однако экспорт будет осуществляться с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по экспорту пшеницы. Уведомление вступает в силу с 12 июля", — говорится в сообщении управления.

Ограничения касаются муки, цельнозерновой муки и манной крупы.

В период до 12 июля к экспорту будут разрешены те партии муки, погрузка которых уже началась на суда или которые переданы таможне и зарегистрированы в их системе, отметило управление.

В середине мая министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну.