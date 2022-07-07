МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Поставки товаров из США в Россию в мае 2022 года снизились по сравнению с апрелем более чем на 13% и составили 77,4 миллиона долларов, следует из опубликованных в среду материалов американского бюро статистики. Индия вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы

Для сравнения, в апреле объем торговых поставок товаров в Россию снизился до 89,1 миллиона долларов против 101,1 миллиона в марте, когда он обвалился с февральского показателя в 497,5 миллиона долларов.

При этом импорт товаров из РФ в США в мае также сократился до 1,1 миллиарда долларов против апрельского значения, когда он составлял немногим более двух миллиардов долларов.

Отрицательный баланс внешнеторговых операций между США и Россией за май составил один миллиард долларов, а всего с начала 2022 года — 9,3 миллиарда долларов.