МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Гохрану продавать на внешнем рынке драгоценные металлы и драгоценные камни Госфонда России, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД внесли проект об ограничении размера переплаты по кредитам и займам

Документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней и приведение положений базового закона о драгметаллах в соответствие с нормами Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС.

При этом уточняется порядок распоряжения аффинированными драгоценными металлами и добытыми из недр драгоценными камнями, порядок реализации уполномоченными госорганами преимущественного права их покупки "в части установления единообразия и сокращения сроков направления предложений о приоритетной закупке и их рассмотрения", а также порядок пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Госфонд России) и порядок отпуска ценностей из него.

В связи с приватизацией компании "Алмазювелирэкспорт", уполномоченной на экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов из госфондов регионов и реализации представительных партий необработанных природных алмазов, законопроект наделяет Гохран России правом на осуществление реализации на внешнем рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда. Эта норма начет действовать с 1 марта 2023 года, поскольку необходим переходный период для передачи "Гохрану" части полномочий "Алмазювелирэкспорта".

Документом также "предусматривается механизм выплаты вознаграждения за сдачу клада, содержащего драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющих историческое, художественное и иное культурное значение, в Госфонд России", указывается в пояснительной записке.

Помимо этого, вносятся изменения, направленные на обеспечение информационного взаимодействия Федеральной пробирной палатой с госорганами в целях выполнения возложенных на нее задач и введение запрета на осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет.

Законопроектом также предусмотрено разделение с 1 марта 2023 года лицензируемой деятельности по приобретению у физлиц лома и отходов драгоценных металлов на скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и заготовку продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий). Это позволит снизить риски легализации незаконно добытых лома и отходов, а также обеспечить прослеживаемость операций с драгоценными металлами на всех этапах их оборота. В случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 марта.