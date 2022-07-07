МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совместном использовании абонентами разных операторов связи одной базовой станции, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД внесли законопроект о продаже драгоценностей Госфонда на внешнем рынке

Документ предусматривает совместное использование радиочастотного спектра и средств связи операторами подвижной радиотелефонной связи для обеспечения возможности пользоваться ею на территориях населенных пунктов, где есть лишь один оператор связи (за исключением операторов, использующих виртуальные сети).

Оператор, являющийся единственным, кто оказывает услуги связи на территории не менее чем две трети населенного пункта, в случае обращения к нему другого оператора, имеющего лицензию на оказание услуг связи в регионе, где расположен этот населенный пункт, будет обязан предоставить ему возможность использовать имеющуюся у него базовую станцию.

Такие изменения, вносимые в закон "О связи", помогут улучшить качество связи в небольших населенных пунктах и позволят сэкономить ресурсы операторов, считает Минцифры России. Базовая станция одного оператора, которая стоит в малонаселенном пункте, не обеспечивает возможность пользоваться этими сервисами абонентам других операторов связи. Законопроект позволит снять такое ограничение, поясняет министерство.

Также на территориях малонаселенных пунктов, по его мнению, "экономически неэффективно всем операторам связи иметь свои базовые станции, это нецелесообразно в связи с низкой окупаемостью". Вариант же, при котором базовая станция одного оператора обеспечит обслуживание всех абонентов, поможет установить бесперебойную работу мобильной связи и интернета. Причем переход на одну базовую станцию не повлечет дополнительных затрат для абонентов, указывает министерство.