2022-07-07T22:48:00+03:00

2022-07-07T22:50:21+03:00

2022-07-07T22:48:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837419716.html

Россия надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ЗОЛОТА ИЗ РОССИИ В УЩЕРБ СОБСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ПОСОЛ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.07.2022

бизнес, экономика, мировая экономика, новости, золото, россия, швейцария, запрет

https://1prime.ru/images/83343/80/833438067.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83343/80/833438067.jpg

https://1prime.ru/images/83343/80/833438066.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83343/80/833438066.jpg

https://1prime.ru/images/83343/80/833438054.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83343/80/833438054.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60