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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220707/837419716.html
Россия надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота
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РФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ЗОЛОТА ИЗ РОССИИ В УЩЕРБ СОБСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ПОСОЛ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. РФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ЗОЛОТА ИЗ РОССИИ В УЩЕРБ СОБСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ПОСОЛ
Новость дополняется