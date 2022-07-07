МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Египта сообщил в четверг, что уровень валютных резервов страны в июне снизился до отметки в 33,3 миллиарда доллара, это самый низкий показатель за пять лет. Bloomberg: Еврокомиссия заблокировала выделение Киеву кредита

"К концу июня уровень международных валютных резервов Египта достиг 33,37 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

В конце мая ЦБ сообщал, что объем валютных резервов составлял 35,4 миллиарда долларов, таким образом, за месяц они уменьшились на 2,1 миллиарда на фоне масштабных закупок импортной пшеницы и обращения к МВФ за новым кредитом.

В марте 2020 года международные валютные резервы Египта достигли впервые в истории страны рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. После этого в связи с пандемией коронавируса резервы постоянно сокращались. ЦБ объяснял, что использует средства из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту и обеспечения импорта стратегических товаров, а также для выплаты обязательств по внешнему долгу Египта.

Центробанк Египта весной впервые за два года поднял ключевую ставку на 2% до 11,75% в связи с продолжающейся рецессией в мировой экономике вследствие конфликта на Украине, перебоями в цепочках поставок, ростом мировых цен на нефть и пшеницу.

Египет в конце марта обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование.