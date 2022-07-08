МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян заметили замедление инфляции, однако ожидают, что по итогам года она превысит 18% годовых, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В ПФР рассказали, куда россияне тратят маткапитал

"Большинство респондентов (51%) склоняются к тому, что она превысит 18%. Это выше текущего прогноза Банка России, который дает диапазон в 14–17%. Инфляцию на уровне 16–17% по итогам года ожидают 15,8% опрошенных. Еще 33,2% верят в то, что ее получится удержать на уровне 14–15%",- показало исследование, в ходе которого было опрошено 1500 респондентов.

При этом на вопрос: "Считаете ли вы, что цены в последний месяц растут не так быстро?" 58,6% респондентов ответили утвердительно. А 16,4% из них даже заметили снижение цен на ряд товаров.

Однако 27,5%, напротив, не увидели сокращения инфляции. Оставшиеся 13,9% полагают, что цены растут даже быстрее, чем в первые месяцы 2022 года.

Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на 11,77%, сообщил в среду Росстат.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%.