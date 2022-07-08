МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 27 июня по 3 июля вырос на 6 процентных пунктов, до 2 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Правительство упростило получение господдержки для экспортеров

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"За 18 недель исследования индекс экономической уверенности россиян впервые достиг положительного значения. В период с 27 июня по 3 июля показатель вырос до +2. Это на 6 пунктов больше, чем неделей ранее", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял —4 пункта.

Так, показатель растет за счет доли россиян, которые "замечают некоторые проблемы экономического характера, но не считают, что страна находится в кризисе".

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.