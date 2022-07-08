МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, сообщил телеканал NHK.

Несмотря на усилия врачей, Абэ ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары на 68-м году жизни.

Утром в пятницу мужчина дважды выстрелил в экс-премьера со спины во время его выступления на улице японского города Нара. Инцидент произошел около 11.30 (05.30 мск). Политика госпитализировали без сознания, в дороге его состояние стало критическим, у него отказали легкие и остановилось сердце.

На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, он не оказывал сопротивления. Злоумышленник заявил, что хотел убить бывшего премьера, потому что был недоволен его работой.

Сейчас Ямагами арестован по обвинению в покушении на убийство. По сообщениям японских СМИ, в течение трех лет он служил в морских силах самообороны страны.