МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который в том числе прямо запрещает оплату цифровыми финансовыми активами (ЦФА) товаров, работ и услуг в России. Совфед установил особенности налогообложения цифровых финансовых активов

Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа. Для этого совершенствуется порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (финансовой платформы, информационной системы), в которой осуществляется выпуск таких активов.

Вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Сейчас перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, открытый, при этом прямой запрет на использование в качестве средства платежа не предусмотрен. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

Оператор электронной платформы будет вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с ее использованием, но для этого он должен использовать номинальный счет, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Причем оператор сможет использовать и несколько номинальных счетов, а также выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета, если это предусмотрено законом, регулирующим его деятельность. Совфед одобрил закон о создании в России аналога App Store

При этом Банк России сможет установить дополнительные требования к порядку осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы и касающимся перечисления денежных средств между бенефициарами.

Закон предусматривает ведение Банком России реестра операторов электронных платформ, а также право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов ЦБ. В случае исключения из реестра оператор утрачивает право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, данные изменения начнут действовать через 10 дней после этого.