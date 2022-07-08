МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Европейский союз в июне помог Украине экспортировать через свою территорию по "маршрутам солидарности" 2,5 миллиона тонн зерна, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на министерском форуме G20, проходящем на Бали.

"Мы добиваемся прогресса (по экспорту украинского зерна – ред.) с помощью маршрутов солидарности под эгидой ЕС, помогая Украине экспортировать зерно через альтернативные пути: 2,5 миллиона тонн было экспортировано в июне по сравнению с одним миллионом – в апреле", — сообщил он.

При это Боррель признал, что "это дорогостоящее и медленное решение". Он отметил, что следующий урожай зерна на Украине ожидают на уровне 50 миллионов тонн. "Поэтому вопрос об освобождении складских помещений (для нового урожая – ред.) становится все более актуальной задачей", — добавил глава евродипломатии.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что если в марте ЕС смог вывезти с Украины через сухопутные европейские маршруты около 200 тысяч тонн зерна, то в апреле эта цифра составила 800 тысяч тонн, а в мае она достигла 1,8 миллиона тонн. В июне ЕК ставила целью достичь ежемесячного экспорта минимум в 3 миллиона тонн зерна.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.