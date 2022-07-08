МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, разрешающий использование средств господдержки для погашения обязательств по ипотечным кредитам в случае, когда жилье приобретается многодетными семьями в собственность не только родителей, но и их детей, а также если третий или последующие дети родятся в 2023 году. Совфед одобрил конвертацию купленных за рубежом ценных бумаг

Сейчас многодетные семьи, в которых в 2019-2022 годах родился третий ребенок или последующие дети, вправе получить от государства в рамках господдержки 450 тысяч рублей и использовать их для полного или частичного погашения задолженности по такому кредиту.

Это возможно, например, когда кредит берется для приобретения на территории России доли или долей в праве общей собственности на объект недвижимости при условии, что в результате их приобретения жилое помещение поступает в собственность гражданина (матери или отца) либо в общую собственность супругов.

Одобренный сенаторами закон допускает полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в рамках господдержки и в случаях, когда в результате приобретения доли или долей жилое помещение поступает в собственность не только гражданина или общую собственность супругов, но и их детей.

Документ предоставляет право на меры господдержки по ипотеке и многодетным семьям, у которых в 2023 году родится третий ребенок или последующие дети. В связи с этим уточняется, что полное или частичное погашение обязательств будет осуществляться по ипотечным жилищным кредитам (займам), взятым до 1 июля 2024 года (сейчас – до 1 июля 2023 года).

Закон допускает также использование средств господдержки при ипотеке не только на уплату страховых взносов по договорам страхования и другие цели, но и на оплату услуг кредитора или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными договорами или договорами займа.

Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие по уже действующим кредитным договорам и договорам займа.