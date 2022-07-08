МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки бывшего управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, говорится в обнародованном заявлении канадского правительства. Канада ввела запрет на импорт золота из России и некоторых изделий из него

В общей сложности в рамках нового пакета санкций ограничения коснулись 29 физических и 15 юридических лиц.

В данный санкционный список также попали Роскомнадзор и Россотрудничество.

Канада расширила санкции против России, ввела ограничительные меры против патриарха Кирилла, сообщается на сайте канадского правительства.

Согласно опубликованному в пятницу списку, под новые санкции Канады попал Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).

Канада ввела санкции против официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщается на сайте канадского правительства.

Канада в пятницу расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций из РФ, включая агентство Spuntik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства.

Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации, они включают 29 спонсируемых государством агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 контролируемых властями РФ или принадлежащих им юридических лиц".

"Среди них — (Армен) Сумбатович Гаспарян, глава международного отдела государственного медиахолдинга Russia Today (RT), обладающий значительным влиянием в России", — следует из заявления.

В санкционные списки Канады, среди прочих, попали информационные агентства Sputnik, TАСС, Regnum, а также телеканалы RT, "Россия 24", Первый канал и другие.

Среди журналистов под ограничения попали в том числе обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, журналист RT Антон Красовский, тележурналист Аркадий Мамонтов. Рестрикции также затронули главного редактора Sputnik International Антона Анисимова.