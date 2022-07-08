МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Власти Канады с пятницы вводят запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него, говорится в заявлении правительства страны. Канада снова расширила список антироссийских санкций

"Правительство Канады запрещает импорт отдельных изделий из золота российского происхождения, закрывая эти продукты из формальных международных рынков и ограничивая возможность России получать средства для ведения военных действий", — говорится в заявлении.

Под запрет импорта попадают следующие группы товаров: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, за исключением серебра.

Суммарно канадские власти с 8 июля ввели ограничения против шести групп товаров из золота.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.