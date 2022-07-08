МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому РФ нужно обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания. Путин высоко оценил отрасль сельхозпроизводства в России

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная…Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов", — заявил Путин на совещании с кабинетом министров в пятницу.

Напряженность на мировых рынках продовольствия — результат "ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики", добавил он.

"Это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться", — уточнил он.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что РФ должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции, сложности есть, но их надо отрегулировать.

"Имея в виду… те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", — заявил Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.

Для этого у РФ есть все нужные предпосылки, несмотря на санкции, влияющие в том числе на логистику, отметил он.

"Надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать", — добавил президент России.