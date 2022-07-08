МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава МИД КНР Ван И в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии сообщил, что Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход сельхозпродукции из России, Белоруссии и Украины на мировой рынок. ЕС пообещал решить вопрос с калининградским транзитом в ближайшее время

"Китай призывает обеспечить беспрепятственный выход сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Беларуси на международный рынок", — заявил Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики.

"В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", — уточнил Ван И.