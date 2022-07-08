МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бывший глава минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут стать бесплатными

"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", — сообщил Сунак в Twitter.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.