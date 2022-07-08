МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Техническая рецессия возможна в Польше, заявил председатель правления Национального банка страны Адам Глапиньский на пресс-конференции в пятницу. Начинающие фермеры в КБР получили гранты на 50 миллионов рублей

"В Польше рецессии мы не ожидаем, возможна техническая рецессия, за два квартала ВВП может иметь отрицательный рост", — сказал Глапиньский.

Он подчеркнул, что если будет расти инфляция, то совет по денежно-кредитной политике будет повышать процентные ставки.

"У нас по-прежнему очень хорошая конъюнктура, в мае промышленное производство выросло на 15%, у нас все время благоприятная ситуация на рынке труда, зарплаты в среднем растут более чем на десять процентов в год. Однако у нас тоже появляются сигналы замедления. Понятно, что 8-процентные темпы роста ВВП в первом квартале невозможно сохранить в долгосрочной перспективе", — сказал глава Нацбанка.

Он также заявил, что, по оценкам Нацбанка, внутренние факторы составляют не более 1/4 от причин инфляции, а на 75% причины инфляции – внешние.

В июне в Польше была зафиксирована рекордная за 25 лет инфляция на уровне 15,6% в годовом выражении.

По словам Глапиньского, "динамика цен будет повышаться еще некоторое время в связи с сохранением глобальных инфляционных потрясений, а также ожидаемым повышением тарифов на электроэнергию и газ". "Однако влияние факторов спроса начнет ослабевать в следующем году", — добавил он.