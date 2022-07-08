МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года, следует из данных статистического ведомства. Росстат подтвердил оценку роста ВВП в России в первом квартале в 3,5%

В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.

"В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,41%", — говорится в сообщении.

Месячная дефляция в июне наблюдается впервые в истории новой России — с 1991 года. В предыдущие годы минимальные значения темпов изменения цен для первого месяца лета были в 1998 и 2019 годах — в 0,08% и 0,04% соответственно. В целом цены в России последний раз снижались в сентябре 2020 года — на 0,07%.

О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. На текущей неделе он также отмечал, что инфляцию в 0,23%, зафиксированную на прошлой неделе, не стоит переоценивать, ее очищение от индексации тарифов ЖКХ показывает продолжение дефляции.

В то же время зампред Банка России Алексей Заботкин в середине июня говорил, что не считает текущее снижение потребительских цен классической дефляцией, поскольку слишком велико влияние волатильных компонентов, среди которых удешевление плодоовощной продукции.