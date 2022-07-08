2022-07-08T19:07:00+03:00

2022-07-08T19:37:14+03:00

2022-07-08T19:07:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220708/837432753.html

Инфляция в России в июне годовом выражении замедлилась до 15,9%

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https://россиясегодня.рф

Инфляция в РФ в июне в годовом выражении замедлилась до 15,9% с 17,1%, сообщает Росстат. ПРАЙМ, 08.07.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60