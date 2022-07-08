МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 1,1%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с августа прошлого года, следует из данных Росстата. Инфляция в России в июне годовом выражении замедлилась до 15,9%

Продовольственная дефляция в России в июне в месячном выражении составила 1,1% против инфляции в 0,6% в мае текущего года, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 17,98% с 20,05% в мае, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в июне подорожали на 12,54%.

Непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41% (в годовом выражении подорожали на 17,92%, к декабрю — на 12,91%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июне выросли на 0,2% к маю (по сравнению с июнем прошлого года — на 18,95%, к декабрю 2021 года — на 12,42%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 9,57% к маю, по сравнению с июнем 2021 года рост составил 11,63%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 13,35%.

Согласно данным статведомства, в целом продукты питания в июне по сравнению с маем подешевели на 1,25%, а из наблюдаемых позиций больше всего понизилась цена на сахар (на 7,44%), куриные яйца (на 3,84%) и мясо кур (на 0,86%). Макаронные изделия подешевели на 0,7%, мясо и птица — на 0,54%, неразделанная мороженая рыба — на 0,21%, подсолнечное масло — на 0,01%.

Между тем хлеб и хлебобулочные изделия в июне по сравнению с маем стали дороже на 0,75%, крупы и бобовые — на 0,29%, рыба и пищевые морепродукты — на 0,28%. В свою очередь цена на сливочное масло выросла на 0,32%, а на молоко и молочную продукцию — на 0,1%. Алкогольные напитки в июне по сравнению с маем стали дороже на 0,21%.

"В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции", — указывает статведомство. В частности, белокочанная капуста подешевела на 31,5%, помидоры — на 28,3%, огурцы — на 19,8%, свекла — на 15%, а цена на картофель упала на 6,1%. В свою очередь, бананы стали дешевле на 11,3%, груши — на 8,9%, виноград — на 6,7%, но на лимоны и яблоки цены выросли — на 3,2% и 1,8% соответственно.

Росстат также сообщил, что маргарин за июнь подорожал на 3,1%, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, а также томатные консервы — на 2,1%. Шоколад и шлифованный рис стали дороже на 1,9%, а какао — на 1,8%.