МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рост американской экономики может замедлиться до менее 1,0% в этом году и оставаться вялым весь 2023 год на фоне "решительных" действий Федеральной резервной системы по обузданию инфляции, сказал в пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Цены на нефть ускорили рост в ходе волатильных торгов

Уильямс не сообщил, поддерживает ли повышение процентных ставок на 0,75 процентного пункта в ходе июльского заседания ФРС, тогда как некоторые его коллеги уже успели высказаться в пользу такого шага.

При этом он придерживался жесткой риторики, которая в последнее время используются центробанком США, чтобы показать решимость добиться замедления инфляции, достигшей многолетних максимумов, обеспечив возвращение темпов роста цен к целевому уровню 2,0%.

"Инфляция подскочила до небес и представляет собой главную угрозу для общего здоровья и стабильности экономики, — отметил Уильямс. — Хочу, чтобы вы понимали: это непростая задача. Мы должны действовать решительно и довести дело до конца".

В июне ФРС повысила ставки на три четверти процентного пункта, что стало самым значительным повышением с 1994 года и "критически важным шагом" в ужесточении денежно-кредитной политики.