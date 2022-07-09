МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg сообщило, что за последнее время в мире удвоилось число стан, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом. Эксперты испытывают наибольшие опасения за находящиеся в группе риска Сальвадор, Гану, Египет и Пакистан. "Дефолтное клеймо". Как Запад вновь пытается очернить репутацию России

В материале отмечается, что развивающимся государствам грозит "исторический каскад дефолтов", который может быть вызван проблемными долгами на сумму около 250 миллиардов долларов. Причем дефолт одной страны может привести к эффекту домино, что также похоже на "заражение".

По мнению главного экономиста Всемирного банка Кармен Рейнхарт, долговые риски и кризисы не являются гипотетическими у государств с низким уровнем дохода. Она считает, что Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан имеют большие дефолтные риски, а Шри-Ланка и Ливан уже находятся в состоянии дефолта.

Авторы материала утверждают, что в "наибольшем экономическом стрессе", как правило, пребывают государства с довольно коротким опытом выхода на мировые рынки капитала. При этом Китай, Индия, Мексика и Бразилия, которые также относятся к развивающимся, чувствуют себя более стабильно, так как обладают надежными внешними балансами и запасами валютных резервов.

Bloomberg пояснило, что вызванные резким ростом стоимости продовольствия и энергоносителей беспорядки оказывают влияние на предстоящие выплаты по облигациям в государствах с высокой задолженностью, например, в Гане и Египте. Вместе с тем, многие инвесторы продолжают выводить средства из "проблемных" стран, что приводит к усилению обвала такой задолженности и, следовательно, к повышению и расчетной доходности. Так, в июне зарубежные финансовые менеджеры вывели четыре миллиарда долларов из облигаций и акций развивающихся рынков. Стабильный отток средств фиксируется уже четыре месяца подряд.

По данным Bloomberg, сейчас доля зарубежных инвесторов в 237 миллиардов долларов находится в облигациях, выставленных на торги и имеющих бедственное положение. Эта сумма составляет 17% от 1,4 триллиона долларов внешнего долга государств с развивающимся рынком.