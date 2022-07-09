Агентство Bloomberg сообщило, что промышленному комплексу США приходится отказываться от высоких расходов на электричество из-за повышения цен на энергоносители. Путин оценил количество долларов, напечатанных в США за два года

Журналисты издания отметили, что первыми от роста стоимости энергоносителей пострадали европейские заводы, производящие сталь, удобрения и химическую продукцию. Сейчас стремительное повышение цен на газ и электричество начинает бить по промышленному комплексу в самих США.

Так, второй по величине в Штатах завод по производству алюминия был вынужден сократить 600 рабочих мест из-за того, что счета за электричество выросли в троекратно. Кроме того, два сталелитейных завода страны начали приостановку ряда операций с целью оптимизации затрат.

По прогнозам правительства США, летом текущего года тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей достигнут самого высокого уровня за всю историю.

Ранее президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в стране из-за проблем с производством электроэнергии и потенциальной нехватки мощностей. Власти объяснили риски глобальным энергетическим кризисом, последовавшим за началом спецоперации России на Украине, а также экстремальными погодными условиями в США, вызванными с изменениями климата.