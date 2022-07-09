СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — ПРАЙМ. Глава Минтранса Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов", заявил, что Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на из-за введенных ранее Западом санкций. ЕС пообещал решить вопрос с калининградским транзитом в ближайшее время

"Точно нет", — сказал он, отвечая на вопрос не окажется ли Калининград в транспортной блокаде.

Железные дороги Литвы перестали с 18 июня осуществлять транзит в Калининград некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что республика, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

Позднее калининградский губернатор Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Москва рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.