МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока с предприятий Роскосмоса не снимут санкции. "Роскосмос" назвал сроки испытаний спутников персональной связи "Гонец-М1"

"А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24", уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону глава НАСА Билл Нельсон.

Гендиректор "Роскосмоса" рассказал, что западный коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.

В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.

Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.

Позже в НАСА заявили, что Россия использует МКС в политических целях для поддержки провидимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что США первыми попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, а также посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".