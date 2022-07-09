СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В Донецкой народной республике появился торговый флот

"Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно…, это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море – через Азовское море", — сказал Пушилин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя, видео которого опубликовал в своем Telegram-канале Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек между регионами.