СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Администрация Запорожской области обратилась к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации с газоснабжением, так как киевский режим отключил газоснабжение региона, сообщил в своем Telegram-канале глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Глава ДНР рассказал, как будет выстроена логистика с Крымом

"Запорожская область отключена от газоснабжения. Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида — отключая людям воду, газ, электричество", — написал Балицкий.

Он сообщил, что власти региона обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. "Прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения", — добавил он.