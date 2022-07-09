МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни. Власти Запорожья запросили помощь у России после отключения газа Киевом

Ранее Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

"Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", — приводит слова министра телеканал A Haber.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.