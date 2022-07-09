МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. С РФ стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом, а в чём-то, смотря на перечень санкций, и серьёзнее, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Fitch понизило кредитный рейтинг Турции

"Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций", — заявил Медведев в Telegram-канале.

Он уточнил, что совсем недавно все было по-другому.

"Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "семёрки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран. Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше", — отметил он.