МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Резкого роста цен на сахар в этом году ждать не стоит, невзирая на то, что уже начинается сезон варенья и прочих домашних заготовок. Все неожиданности уже отыграны, запасов достаточно, а за злоупотреблениями продавцов следят регуляторы, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. Эксперт рассказал, стоит ли хранить бутылки с вином в квартире годами

"Ажиотажный спрос, который наблюдался в марте из-за паники населения, давно закончился, рынок выправился. Каких-то серьезных изменений в ценах сейчас нет, они колеблются в пределах инфляции, и их контролирует ФАС вместе с правительством. С запасами тоже никаких проблем нет, поскольку пока что заблокирован экспорт, к тому же урожай в этом году обещает быть очень сильным, если не рекордным за всю историю новейшей России", — пояснил он.

Так что даже если на фоне усиления спроса сахар и подорожает, то не так, как было в начале весны. Все равно он будет оставаться в пределах текущих значений, если речь о рознице, уверен специалист.

В оптовом сегменте после весеннего всплеска ажиотажа тоже все стало относительно спокойно, поскольку период паники закончился достаточно быстро и всем стало понятно, что проблем на рынке с наличием сахара не будет.

Поэтому и здесь серьезных движений вне сезонных факторов быть не должно. Себестоимость в этом году расти не будет, она возможна только по мере амортизации и устаревания техники, необходимой для производства.

Учитывая, что она в большинстве своем импортная, будут появляться вопросы по обслуживанию и запчастям, и здесь многое будет зависеть от того, насколько долго будут держаться санкции, которые наложены на Россию. Но в любом случае многие вопросы, которые могут встать ребром, выйдут на первый план не в этом году, так что на краткосрочном горизонте все останется без изменений.