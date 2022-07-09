АНКАРА, 9 июл — ПРАЙМ. Объем экспорта томатов из Турции в январе-июне текущего года составил 247 миллионов 998 тысяч долларов, Россия заняла шестое место в списке импортеров, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB). Fitch понизило кредитный рейтинг Турции

По данным GAİB, Турция в 2021 году экспортировала томаты в 54 страны на сумму 363 миллионов 290 тысяч долларов. Доходы от продажи 328 334 тонн томатов в январе-июне 2021 года составили 216 миллионов 380 тысяч долларов.

Поставки томатов турецкого производства с начала года осуществлены в 51 страну. Турция за шесть месяцев текущего года экспортировала 287 439 тонн продукции на сумму 247 миллионов 998 тысяч долларов.

Ведущим импортером турецких томатов в первой половине текущего года стала Румыния, экспорт в которую составил 44 миллиона 619 тысяч долларов. Далее следует Украина — 34 миллиона 652 тысяч долларов и Германия — 24 миллиона 523 тысяч долларов.

Россия расположилась на шестой позиции с суммой 20 миллионов 777 тысяч долларов. Fitch ожидает рост годовой инфляции в Турции до 71,4%

В беседе с агентством "Анадолу" председатель Союза инвесторов и производителей теплиц (SERA-BIR) Мюслюм Янмаз сообщил, что увеличение доходов от продажи томатов в первой половине текущего года обрадовало производителей. По его словам, вопреки экономическому кризису и конфликту на Украине, которые повлияли на всю страну, Турция развила рыночную сеть поставок и нарастила количество импортируемых стран.

"Если ранее ведущим импортером турецких фруктов и овощей, в том числе, томатов считалась Россия, то после кризиса вокруг сбитого самолета, мы переориентировали наши рынки сбыта. Турецкая продукция начала поступать главным образом в Евросоюз, а также в страны Персидского залива и Ближнего Востока. Так, по сравнению с шестью месяцами 2021 года экспорт в Израиль увеличился на 700 процентов в натуральном выражении, а в Германию, Польшу и Нидерланды — на 50 процентов. Рост в ценовом выражении составил около 100 процентов", — сказал Янмаз.

Он выразил уверенность в том, что Турция в предстоящий период получит возможность экспортировать гораздо больше плодоовощной продукции.