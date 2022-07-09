МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава минтранса Британии Грант Шаппс заявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны, говорится в сообщении телеканала Sky News. СМИ: Россия заняла шестое место в списке импортеров турецких томатов

"Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии", — сообщил телеканал.

Шаппс стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост следующего премьер-министра.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

В пятницу бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. Ранее газета Financial Times сообщала, что союзники Бориса Джонсона собираются помешать бывшему министру финансов Сунаку стать его преемником.

Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона — глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.