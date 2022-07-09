МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена официально проинформировал президента Готабайю Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании лидеров партии, в частности о требовании его отставки сообщает издание Adaderana со ссылкой на канцелярию спикера. Sky News: глава минтранса Британии баллотируется на пост премьер-министра

"В письме, направленном президенту, спикер уведомил президента о следующих решениях, принятых премьер-министром Ранилом Викремесингхе и другими лидерами политических партий: президент и премьер-министр без промедления покидают свои соответствующие должности, созыв парламента в течение 7 дней для назначения исполняющего обязанности президента, назначение временного правительства и нового премьер-министра при исполняющем обязанности президента на основе консенсуса представителей всех партий, проведение выборов в надлежащее время, чтобы позволить народу избрать новых представителей общественности", — цитирует издание письмо спикера.

В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

Лидеры партий страны в ходе прошедшего во второй половине дня экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.