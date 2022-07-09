МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины. СМИ: президент Шри-Ланки покинет свой пост 13 июля

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада.

"Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует",- сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными.

"По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу", — сказал депутат.