МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Канада собирается ввести новые санкции против ряда отраслей промышленного производства РФ из-за спец-операции на Украине, сообщил местный МИД. В Европарламенте оценили план Евросоюза по климату Fit for 55

"Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства… Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования", — говорится в пресс-релизе.

После введения этих санкций у бизнеса Канады будет 60 дней, чтобы завершить контракты с затронутыми отраслями, уточнили в министерстве.