МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Более 2 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на строительство водовода в Дагестане, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ. Газопровод к трём высокогорным сёлам построили в Дагестане

В апреле мэр Дербента Рустам Пирмагомедов отмечал, что водовод "Кайтаг-Дербент", который решит проблему обеспечения жителей Дербента постоянной питьевой водой, построят к концу 2024 года. По его данным, протяжённость водовода составит 35 километров.

"Из федерального бюджета будет выделено более 2 миллиардов рублей на строительство водовода Кайтаг — Дербент в Дагестане. Его протяженность составит свыше 30 километров, а мощность — 24 тысячи кубометров в сутки", — говорится в сообщении.

По информации властей, средства на реализацию проекта будут направляться с 2022 по 2025 годы в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Проект станет частью плана по комплексному развитию Дербента до 2025 года. Всего он включает в себя 85 мероприятий, на реализацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 46,7 миллиарда рублей.