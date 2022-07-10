БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Европейская внешнеполитическая служба заявила о готовности ЕС усилить поддержку населения Шри-Ланки и призвала все стороны в этой стране к диалогу и обеспечению демократической трансформации. Lanka Indian Oil Company возобновила подачу топлива на заправки Шри-Ланки

В заявлении отмечается, что ЕС внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке и призывает все стороны к сотрудничеству, "сосредоточению усилий на мирном, демократическом и организованном переходном периоде".

"Лидеры всех сторон несут ответственность за то, чтобы проложить путь к урегулированию кризиса и нормализации ситуации. ЕС рассматривает возможности для усиления поддержки населения Шри-Ланки", — сказано в заявлении.

Многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки в субботу. Демонстранты прорвали заслоны полиции и захватили президентский дворец вместо запланированного на этот день мирного марша. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

В ходе экстренного заседания лидеры партий страны призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента страны заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.