МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов и заместив российские энергоносители своими, более дорогими, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава палаты экономики Австрии снова раскритиковал антироссийские санкции

"США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает", — сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".

По его словам, Европа переживает кризис, который дальше будет только усугубляться. Этому будет способствовать замещение более дешевых российских ресурсов американскими, отмечает Володин.

"И в целом от этого страдает экономика европейских государств, и будет ее проседание происходить. Также как проседает национальная валюта – евро, которая уже не конкурирует с долларом, как это было изначально", — добавил он.

Володин также отметил, что сейчас в ЕС тон задают государства-сателлиты США, не имеющие собственного суверенитета.